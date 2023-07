Casal morre eletrocutado no interior do Amapá

Casal de 26 e 28 anos morreu na hora. Acidente ocorreu em Vitória do Jari. Esposa tentou salvar marido e acabou morrendo

Por SELES NAFES

Uma tragédia abalou o município de Vitória do Jari, no sul do Amapá, no fim da manhã deste sábado (1º). Um casal que tentava fazer uma ligação clandestina de energia acabou morrendo eletrocutado.

O acidente ocorreu na Passarela Nova Esperança, uma área de pontes do Bairro da Mina. O casal morava no final da passarela, na última casa, onde não havia energia elétrica.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, o acidente ocorreu por volta de meio-dia. Moradores ligaram para a Polícia Militar pedindo ajuda e informando sobre os corpos de ambos.

Vizinhos relataram que durante a ligação, um dos fios caiu na água onde o marido também estava e ele acabou sendo atingido com uma descarga. A esposa tentou ajudá-lo, mas também acabou recebendo um choque e morreu no local.

O Portal SN apurou com fontes da cidade que o casal foi identificado como Iracema Silva e Silva, de 28 anos, e Carlos Rodrigues Nunes Alho, de 26 anos. Eles tinham três filhos.

Como no município de Vitória não há representação da Polícia Técnica, uma equipe de peritos de Laranjal do Jari estava sendo aguardada até às 15h para remover os corpos.

As polícias Civil e Militar estiveram no local, e como a tragédia é considerada morte violenta, um inquérito foi aberto. A Equatorial Energia esteve no local para realizar uma perícia nas instalações da residência.