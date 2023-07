Casal que ostentava vida luxuosa é preso por estelionato em Macapá

Eles foram presos nesta tarde de sexta no Bairro Araxá, por investigadores da 6ª DPC.

Um casal conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida luxuosa foi preso nesta sexta-feira (7), pela Polícia Civil do Amapá.

O homem, de 31 anos, e a mulher, de 28, costumavam exibir nos perfis da internet viagens de alto padrão pelo Brasil e até internacionais. Eles foram surpreendidos por agentes da 6ª DP da Capital no Bairro Araxá, onde moram, na zona sul de Macapá.

Segundo a polícia, todo conforto e luxo era sustentado com vários tipos de fraudes e golpes. Os acusados ​​acumulam mais de 20 boletins de ocorrências em todo o país, relacionados à prática de diversos estelionatos e outros delitos.

Segundo a delegada Joseane Carvalho, que preside dois inquéritos na 6ª DPC envolvendo o casal, no Amapá, a investigação começou no final do mês de maio, quando eles alugaram uma picape Mitsubishi L-200, em nome de um conhecido, em uma locadora em Macapá.

O contrato do aluguel proibia a saída do veículo do estado. No entanto, eles se deslocaram para o Estado do Maranhão, onde o automóvel, que era rastreado por GPS, foi apreendido pela primeira vez. Bastante articulados, eles conseguiram a liberação da picape.

Em seguida, seguiram com o veículo para o Mato Grosso do Sul, onde foram presos em flagrante na fronteira do Brasil com a Bolívia. Segundo a delegada Joseane, a suspeita é que o veículo seria vendido no país vizinho.

O casal foi solto após pagar fiança, mas deixou um prejuízo, que incluiu várias as multas do automóvel, de R$ 19 mil.

Em outro inquérito também conduzido pela 6ª DPC, a investigação apontou que eles realizaram compras de passagens aéreas, inclusive para o exterior, utilizando um cartão de crédito emprestado, poucos dias antes das viagens.

Depois que os bilhetes foram confirmados, o casal denunciou a compra como fraude junto à operadora do cartão, que, enganada, estornou o valor da compra ao titular do crédito – segundo a polícia uma maneira deles não serem importunados pelo dono do cartão.

Entretanto, a empresa vendedora das passagens, uma agência de turismo, foi quem ficou com o prejuízo, que totalizou R$ 14 mil.

As postagens dessas viagens são as que mais chamaram a atenção da polícia. Nas redes, o casal aparece em paisagens paradisíacas na Europa, em Portugal, em passeios de helicópteros, em dias ensolarados no badalado Balneário Camboriú, um dos destinos turísticos mais caros do Brasil.

“Eles não tinham como sustentar esse padrão de vida que levavam e que ostentavam nas redes sociais. A mulher não realiza qualquer atividade profissional, ela é do lar, ele da mesma forma. Esse casal viajava, desfrutava de luxo e compartilhava fotos em suas redes sociais, evidenciando uma vida. No entanto, eles praticam diversos estelionatos para ostentar essa vida”, reforçou a delegada.

Outra suspeita que recai sobre o casal, cuja investigação está em andamento, é que eles estariam atuando como falsos pastores de uma igreja em uma célula no Bairro Araxá, onde moravam e foram presos hoje. A suspeita é que possivelmente estariam obtendo dinheiro de fiéis e sustentar padrão de vida.

“Diferentemente do que pensam alguns estelionatários, o estelionato é um crime punível por lei, e o combate a esse tipo de delito é constantemente realizado pela Polícia Civil. Agora estão presos, sendo responsabilizados criminalmente por seus atos”, afirmou a delegada.

Os inquéritos policiais foram concluídos e serão encaminhados à Justiça para responsabilização dos infratores. O casal preso será apresentado em audiência de custódia. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelas autoridades.