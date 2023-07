Catarata congênita: criança precisa de recursos para não perder a visão

Família da pequena Kemelly Thauanne, de 5 anos, busca apoio para tratamento fora do Amapá.

A família da pequena Kemelly Thauanne da Silva, de apenas 5 anos, está mobilizando esforços em uma campanha de arrecadação de recursos. Ela mora com os pais no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O objetivo é custear uma viagem para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) a fim de viabilizar uma cirurgia que corrija a catarata congênita no olho esquerdo, com o qual ela já não enxerga.

Emocionado, o pai de Kemelly, Tomé Nogueira, revelou que a família precisa arrecadar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil para os custos. Ele explicou que sua esposa terá que acompanhar a filha, provavelmente em Belém (PA) ou Goiânia (GO).

O pai ressaltou que, embora o Governo do Amapá dê as passagens e articule uma Casa de Apoio, outros gastos devem ser suportados, como transporte e alimentação.

“A minha esposa vai ter que passar entre 3 a 6 meses nessa viagem com a nossa filha. Talvez elas tenham que passar até mais tempo que isso. O Governo vai dar as passagens e disponibilizar a Casa de Apoio, mas os outros custos terão que ser arcados por nós mesmos. Então por isso estamos fazendo essa campanha”, afirmou.

A família passa por uma situação difícil. Os pais estão desempregados. Recebem apenas um benefício que equivale a meio salário mínimo, especificamente para o cuidado da pequena Kemelly.

Por ter nascido com a doença, a criança não enxerga com o olho esquerdo. O pai da criança explica que o olho dela começou a atrofiar e sofreu uma hemorragia e, por conta disso, a urgência na cirurgia.

“Pedimos, com todo o coração, que aqueles que puderem contribuir com qualquer valor. Estamos enfrentando dificuldades financeiras e, sem dúvida alguma, qualquer doação será de extrema ajuda para nós”, suplicou Tomé Nogueira.

Para contribuir com a campanha, foi disponibilizado um PIX em nome de Tomé Romulo Nogueira da Silva, com o número 96991951153, ou através do CPF 765.415.762-20, em nome de Suellen Ferreira de Almeida.