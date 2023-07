‘Chance única’, diz aluno de curso para eletricistas em aula inaugural

Parceria entre Senai e Grupo Equatorial está formando mão de obra qualificada para ingresso imediato no mercado

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma aula inaugural marcou, na manhã desta segunda-feira (10), o início da “Escola de Eletricistas”, um curso realizado pelo Senai em parceria com o Grupo Equatorial, na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá. No total, 50 alunos buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, como Marcos Silva de Aquino, um dos selecionados. Para ele, trata-se de uma chance única.

“Eu preciso agarrar essa chance e aproveitar a oportunidade com todas as forças. Sem dúvidas que é uma chance única e para poucos”, avalia.

Os alunos aprenderão técnicas específicas da área, além de raciocínio lógico, comunicação e relações interpessoais. Após a conclusão da qualificação, os formados poderão atuar no setor de distribuição de energia elétrica no Amapá, considerado carente de mão de obra qualificada.

“Desde que chegamos no Estado a gente vem tendo algumas dificuldades no recrutamento e seleção de eletricistas. Dessa forma, é uma excelente oportunidade de melhorar o nosso time local, e consequentemente, girando a economia local. Nosso objetivo é contratar para que aumente a renda das pessoas e o Amapá se desenvolva”, explica Rayssa Emmanuelle, gerente de Gente e Gestão da CEA Equatorial.

Marcos Silva, que é casado há 10 anos e possui dois filhos, disse estar otimista e ansioso para o início das aulas e conclusão, já que pretende seguir na carreira.

“Eu tenho dois filhos. Espero logo ocupar uma vaga no mercado de trabalho. A gente sabe que está muito difícil trabalho. Vou me esforçar ao máximo para me formar, começar a trabalhar e ter um pouco de tranquilidade com a minha família”, garantiu.

Alyne Vieira, diretora de Operações do Senai Amapá, explicou que o mercado no setor elétrico é considerado promissor e com alta empregabilidade. A qualificação surge num momento em que o estado possui vagas e oportunidades de ingresso imediato.

“Essa parceria, Senai/Grupo Equatorial, faz justamente o fluxo funcionar. Ou seja, a gente capacita as pessoas com a grande possibilidade de empregabilidade imediata. É um mercado em expansão e bastante promissor”, enfatizou a diretora.