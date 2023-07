Chega ao AP a Nova Ranger, a redefinição das picapes; assista

Lançamento foi apresentado ao público de Macapá neste sábado (22) na Moselli, concessionária da Ford

Por SELES NAFES

Robustez, performance, segurança, tecnologias e muito conforto embarcado são as principais características da Nova Geração da Ranger, apresentada ao público neste sábado (22), em Macapá na Moselli, concessionária da Ford no Amapá. Um almoço com uma suculenta costelada marcou o lançamento do carro considerado a redefinição do segmento de picapes.

A Nova Geração Ranger chega com dimensões maiores em entre-eixos (3,270 mm), largura (1,910 mm) e altura (1,886). A altura livre do solo é de 235 mm, ou seja, mais de 23 centímetros. São mais de 5,3 metros de comprimento.

A suspensão e o chassi ficaram 30% mais resistentes a torções, mas o curso da suspensão ficou mais longo, o que reduz ainda mais o impacto sentido dentro da cabine.

Todo o conjunto de suspensão é exclusivo da Ford e permite que os pneus fiquem mais tempo em contato com o solo, gerando mais estabilidade, conforto e capacidade de off-road.

Reboque inteligente

Entre as novidades tecnológicas está o sistema inteligente de reboque, que faz sozinho as manobras para corrigir a direção do trailer que está sendo puxado. É extremamente útil, sobretudo na hora de manobrar em marcha ré.

Esse sistema é um dos 7 modos de condução inteligente do carro. Além do reboque, a Nova Ranger tem os modos: normal, eco, escorregadio, lama, terra e areia.

Projeto

A engenharia é outro show à parte. Os ângulos de ataque (30º) e saída (26º) são altos. A capacidade de carga é de 1.191 kg. Agora é possível também usar a tração 4A no asfalto.

O motor a diesel de 250 cv faz 10,2 km/l na estrada e 8,9 km/l na cidade, segundo medição do Inmetro.

Além de ter direção elétrica, a transmissão automática possui 10 velocidades. Se for necessário, o câmbio consegue pular marchas, o que garante retomadas rápidas e precisas. As trocas são suaves, o que garante maior rendimento.

O acabamento do carro é impecável em soft touch, com o painel de instrumentos inteiramente digital. A tela de 12 polegadas do multimídia aumenta o conforto da câmera de ré (e frontal) que possui visão 360º, com imagem em alta resolução.

Preços

Os preços da Nova Ranger variam de acordo com a versão (Limited XLT) e o sistema de tributação, o que faz os valores oscilarem entre R$ 248 mil e R$ 341,8 mil.

O prazo de entrega é de dois meses, com sinal de R$ 20 mil. Para saber mais, procure a Moselli na Rodovia Duca Serra, no Bairro do Cabralzinho.

Além da Nova Ranger, os convidados da Moselli também puderam ver de perto a maior picape do mundo, a F-150.