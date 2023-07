Ciclista morre atingido por picape ao atravessar avenida

Acidente ocorreu no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ciclista morreu ao colidir frontalmente com uma picape modelo Amarok, na noite desta terça-feira (25), no bairro do Muca, na zona sul de Macapá. O acidente ocorreu por volta de 22h, na Rua Hildemar Maia, próximo da rotatória com a rodovia estadual.

A vítima era um rapaz que tinha entre 20 e 25 anos, ainda não identificado. A Polícia Científica informou que ele bateu a cabeça contra o capô da caminhonete e o óbito teria sido em decorrência de traumatismo craniano.

“Não conseguimos identificar ele [o ciclista], pessoas curiosas vieram ao local, mas não conseguiram também reconhecer, a vítima estava sem nenhum documento, nenhum pertence nos bolsos, nada”, comentou o sargento Magalhães, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

O motorista da Amarok, um homem de 45 anos, aguardou a polícia no local e foi submetido ao teste do etilômetro. O exame apontou que ele não dirigia sob efeito de álcool. O condutor contou que vinha de um shopping localizado na Rodovia Josmar Pinto, onde havia levado a filha para assistir a um filme.

Ao retornar para casa numa velocidade de 45 km, o ciclista surgiu na direção oposta o fluxo da Rua Hildemar Maia e atravessou repentinamente na frente do carro. Mesmo tendo freado o carro, o impacto foi inevitável. Quando o Samu chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito.

Mesmo com a situação toda regular, o motorista foi à delegacia. Após esclarecimentos ao delegado de plantão, ele foi liberado.