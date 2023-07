Clécio transfere governo para Mazagão: ‘pra falar comigo tem que vir aqui”

Governador transferiu todo o gabinete e está despachando no vilarejo

Por SELES NAFES

Desde o último sábado (24), a sede do governo do Amapá está funcionando provisoriamente em Mazagão Velho, distrito do município de Mazagão a 64 km de Macapá. A transferência do governo é uma espécie de homenagem à região, que está completando 246 anos, nesta terça-feira (25).

O Palácio Rio Mutuacá tem esse nome também em homenagem ao afluente que banha o vilarejo histórico, que ganhou uma nova orla e é palco da Festa de São Tiago.

O complexo turístico com píer para pescadores e produtores de açaí foi construído com emenda de R$ 2,5 milhão do senador Davi Alcolumbre (UB).

O novo gabinete do governo fica no Centro Cultural das Máscaras, na rua Senador Flexa.

“Nos próximos dias vamos receber a população, reunir com secretários e tomar decisões. Tem um simbolismo muito importante para nós, pela nossa cultura, nossas tradições. Nesses dias quem quiser falar comigo terá que vir a Mazagão”, comentou o governador ao inaugurar e abrir as portas do Palácio Rio Mutuacá.

A inauguração teve muita batida de tambor e manifestações culturais.

No domingo (23), Clécio recebeu crianças e personalidades culturais. Hoje, ele cumpriu agenda em Macapá e retornou para Mazagão Velho.