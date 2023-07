Clube de judô de Santana é campeão por equipes do Circuito Amapaense

Equipe do Clube Ronildo Nobre conquistou mais 70 medalhas em diversas categorias.

Por JONHWENE SILVA

No último final de semana, ocorreu a 5ª edição do Circuito Amapaense de Judô, promovido pela Federação da modalidade.

O Clube Ronildo Nobre, da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, faturou mais de 70 medalhas nas diversas categorias. Agora são 17 anos de hegemonia na modalidade.

A competição é importante para avaliar o nível técnico do esporte em todo o estado. Além disso, as disputas valem pontuação para o ranking estadual. O Clube Ronildo Nobre assegurou 31 medalhas de ouro, 21 de prata e 26 de bronze, garantindo a liderança do ranking do Amapá.

“Estou muito feliz com o resultado e agora, nossos atletas voltam aos treinos, já pensando nas próximas disputas”, declarou o sensei Ronildo Nobre.

Os maiores destaques da equipe foram os atletas Ronan Nobre e Lilian Amaral, vencedores de suas categorias.

Ela ficou com o ouro na categoria sênior até 63 quilos. O competidor também ganhou o ouro entre os veteranos, até 60 quilos. Os resultados garantiram o Clube Ronildo Nobre na liderança do ranking estadual pelo 17º ano consecutivo.