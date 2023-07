Com corrida de rabeta e caiaque, disputa aquática encerra o Santana Verão

Modalidades estiveram em disputa nas águas do Igarapé da Fortaleza, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Mais de 200 atletas se jogaram nas águas do Igarapé da Fortaleza, a 17 km de Macapá, para encarar os desafios da disputa ‘Remada do Forte’, neste domingo (30).

Com modalidades já conhecidas, como a natação em águas abertas, remada em caiaque, e Stand Up Paddle (SUP), e regionais, como a corrida de rabeta – pequena embarcação a motor de popa –, o evento marcou o encerramento do Santana Verão 2023, programação de férias da Prefeitura de Santana.

A disputa contou com a apoio da Capitânia dos Portos, que garantiu a segurança dos competidores. Além disso, Bombeiros civis acompanharam todas as provas e não houve o registro de qualquer incidente.

“É uma programação que potencializa o que temos de mais importante: as nossas riquezas naturais. Já faz parte do calendário de eventos e tivemos ótimas provas na natação e até mesmo nas rabetas. Uma avaliação muito positiva”, analisou o prefeito Bala Rocha.

Uma das principais atrações foi a natação de 600 metros, competição na qual Evandro Costa assegurou a primeira colocação no masculino.

No feminino, apesar de não ter sido a campeã, a nadadora Fátima Leide, de 66 anos, roubou a cena. Ela completou a prova entre as dez primeiras colocadas. E, depois das braçadas, ainda teve folego para as remadas do caiaque.

“Esse é o segundo ano que participo e me sinto muito bem. Eu já fui corredora e agora estou na natação e estou muito feliz com o resultado. A organização foi muito boa e espero poder ano que vem estar aqui novamente”, animou-se a atleta da terceira idade.

Na disputa da corrida em rabeta, Welliton Oliveira, finalizou a disputa em cerca de 9 segundos. Os competidores e vencedores, receberam troféus e medalhas.