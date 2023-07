Com emenda de Lucas, Super Fácil poderá levar serviços a comunidades isoladas

Veículos serão utilizados em ações itinerantes e administrativas.

Por IAGO FONSECA

Pessoas com necessidades especiais e comunidades distantes no Amapá ganharam outra opção de atendimento na rede Super Fácil.

O sistema recebeu, nesta terça-feira (18), quatro veículos – duas vans, uma pick-up e um carro de passeio – que possibilitarão ao órgão ampliar os atendimentos itinerantes às localidades distantes das unidades urbanas.

Os automóveis foram adquiridos com emenda parlamentar do senador Lucas Barreto (PSD), que esteve hoje, junto com o governador do estado, Clécio Luís (SD), na solenidade de entrega, ocorrida na unidade Super Fácil do Centro de Macapá. A compra teve contrapartida estadual.

Segundo o governador, além do conforto aos servidores, os novos veículos trazem mais segurança nas atividades do sistema.

“Nós temos sede específica, prédio Super Fácil, por muitos municípios, mas não temos nas comunidades isoladas, são esses veículos que vão poder chegar ao serviço de forma eventual, claro, em comunidades onde não tem um prédio físico Super Fácil”, declara o governador do Amapá.

Os R$ 2 milhões da emenda parlamentar foram repassados por meio do Programa Calha Norte, que promove o desenvolvimento de municípios da Amazônia. Para o senador, o equipamento novo, com alta tecnologia, permite que a rede Super Fácil mantenha a eficiência e qualidade do serviço à população.

“São mais de 100 mil pessoas atendidas aqui por mês e fora também os atendimentos que vêm das ilhas do Pará. Então, eu penso que quem ganha é a população”, avaliou Lucas.

Segundo a diretora-geral do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, Renata Santana, já foram entregues ao Super Fácil, anteriormente, quatro geradores e quatro outros veículos.

“Esses veículos trazem duas funções: levar toda a nossa carta de serviço nas unidades fixas para as comunidades rurais e também dar mais conforto para o servidor que se desloca para essas ações”, ponderou.

O Super Fácil atua no Amapá há 21 anos. Presente em 10 dos 16 municípios do estado, a rede reúne serviços de diversos órgãos públicos estaduais e municipais em um só lugar, para agilizar e descentralizar o atendimento público. A rede funciona das 8h às 13h30, de segunda a sexta-feira.