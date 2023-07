Com espada de Cabralzinho e sala do 1º governador, museu começa a abrir aos sábados

Local agora funcionará aos sábados também. Dentre as relíquias do Museu Joaquim Caetano estão o uniforme e espada de Cabralzinho e pertences de Janary Nunes.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A passagem para uma verdadeira viagem no tempo não custa nada em Macapá, é gratuita: bem-vindo ao Museu Joaquim Caetano da Silva, baú do tesouro histórico do Amapá.

Situado no coração de Macapá, o local revela aos visitantes um rico acervo, repleto de objetos que atravessaram os séculos XIX e XX para que a geração atual possa mergulhar no universo de personalidades que marcaram história na região.

Dentre as relíquias está a mesa e a cadeira onde sentava o primeiro governador do Amapá, Janary Gentil Nunes, nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas. Os objetos foram dispostos de maneira a recriar a sala dele, onde há, também, um porta-retratos e livros que pertenciam a ele.

Outro item icônico é o uniforme de Francisco Xavier Veiga Cabral, o Cabralzinho, o herói do Amapá. O militar do Exército foi maior expoente da resistência brasileira frente à intrusão francesa no Amapá, ocorrida em 15 de maio de 1895 – data comemorativa para o estado. Junto com a vestimenta, está a espada que empunhou durante sua jornada.

O Museu Joaquim Caetano também conta com peças arqueológicas, fotografias históricas e documentos antigos, que estão à disposição do público.

Mas não são apenas as peças que tornam o Joaquim Caetano um museu especial. O próprio edifício que o abriga também é histórico. Fundado em 15 de novembro de 1895, o prédio foi a sede da antiga Intendência Municipal – uma espécie de prefeitura à época. Não é à toa que está localizado no coração de Macapá. Inclusive, pertences do 2º intendente, Theodoro Mendes (manta, espada 3 depósito de vinho), que atuou em 1896, estão no museu.

“Por tudo isso, é muito importante que as pessoas venham conhecer o nosso museu e entender um pouco mais da história do Amapá. É uma programação para todos os públicos que traz muitos aprendizados”, comentou o gerente do museu, Sávio Bordallo.

Sábados

Uma novidade para os visitantes é que a partir deste sábado (22), o espaço passará a abrir aos sábados, de 9h às 13h – um dia a mais para quem não pode ir durante uma semana, quando o local fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, de 9h às 17h.

“Então, essa ampliação vai oportunizar mais momentos de visitação ao museu. Estaremos de portas abertas para receber todas as pessoas que quiserem visitar o espaço. Vale ressaltar que estamos fazendo um planejamento para que futuramente o museu passe a funcionar aos domingos também”, afirmou o gerente do museu.

Por aproximadamente oito anos, o Museu Joaquim Caetano permaneceu fechado por conta de problemas na estrutura física. Sobre isso, o gerente justificou que o prédio é muito antigo e precisava passar por reforma para poder ser aberto ao público.

“Foram feitas intervenções de infraestrutura e modernização, onde foi garantida a preservação das características históricas do espaço e da sua arquitetura original. Para isso, foi necessário fazer um investimento de R$ 341 mil com recursos oriundos do Tesouro Estadual”, explicou Bordallo.

O Museu Joaquim Caetano fica localizado na Avenida Mário Cruz, 0376, Centro.