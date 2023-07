Com festival de pipas e futlama, vai começar o Santana Verão

Evento promete fomentar o potencial turístico dos balneários do município.

Por JONHWENE SILVA

Com uma variedade de atrações, o Santana Verão começa neste domingo, dia 9. A intenção é fomentar a potencialidade turística do município com uma programação que terá festival de pipas, competições esportivas, passeios turísticos, futlama e shows artísticos.

A temporada de férias, aliada à programação de verão, promete atrair um número significativo de turistas locais e de outros estados. Isto impulsionaria o segundo objetivo do evento, que é movimentar a economia, incentivando empreendedores, donos de balneários e vendedores informais.

Na abertura, haverá atrações nos balneários do Abel, Recanto da Aldeia, Recanto Jovem, Recanto da Ponte e Praça Fonte Nova. O evento organizado pela Prefeitura de Santana terá mais de 200 artistas locais, espalhados em todos os locais anunciados.

Praças dos Bairros Fortaleza, Fonte Nova, Central e da Vila Amazonas, também foram incluídas na programação. O vendedor de churrasquinhos, Raimundo Silva, afirmou que espera uma boa clientela já que com as atrações, o público tende a lotar as praças.

“Eu tenho um carrinho de churrasquinho e espero que realmente, o público apareça, porque geralmente, as atrações chamam mais as pessoas. Por isso, já estou me preparando para vender meu churrasquinho e ganhar um ‘dinheirinho’ a mais”.

Rapel, futelama, stand puddle, remada e natação fazem parte das principais atividades esportivas que serão oferecidas ao público. Além de shows regionais, a organização do evento realiza, no dia 23, um show alusivo ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho.

“É uma programação bastante eclética com esportes radicas e também com os shows artísticos. Assim como foi ano passado, tenho certeza que iremos movimentar a economia das localidades (balneários) e nas praças da cidade. Isso gera receita e estimula o empreendedorismo das pessoas que é um dos nossos objetivos”, avaliou o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

O estudante Andrew Santos espera ansioso o festival de pipas que irá ocorrer no Bairro Acquaville. Esta será a sua segunda participação.

“Sinceramente, eu quero participar do festival de pipa. Até porque, ano passado eu participei e foi muito legal. A disputa foi bonita e tinham muitas pipas no céu. Gostei bastante”.