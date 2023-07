Com hits que marcaram época, Chrigor se apresenta no Samba do Mercado Central

Ex-vocalista do grupo de pagode Exaltasamba vai se apresentar nesta sexta-feira (14) no Mercado Central de Macapá.

Da REDAÇÃO

O cantor Chrigor, ex-vocalista do grupo de pagode Exaltasamba, vai se apresentar nesta sexta-feira (14) no Mercado Central de Macapá.

A apresentação faz parte do “Samba no Mercado Central”, que acontece todas as sextas-feiras durante o Macapá Verão.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Olavo Almeida, o show vem com a proposta de tocar músicas que marcaram época.

“Nessa programação do Samba no Mercado Central, nós misturamos samba e pagode. E agora tivemos esse plus da apresentação do cantor Chrigor, que é de samba e pagode. E o show dele vem com a proposta de grandes sucessos que marcaram época”, explicou.

A programação do Samba no Mercado Central inicia às 19h e vai contar, ainda, com a apresentação do DJ Waldeny Picanço, Kinzinho e Banda e dos grupos Pagodelas e Entreamigos. A entrada é gratuita.