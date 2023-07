Com sucessos e novidades, Falamansa encerra ‘Arraiá do Povo’

Apresentação será na área externa da Fortaleza de São José, neste domingo (2)

Compartilhamentos

Da Redação

Com um repertório de sucessos e novidades, o grupo Falamansa encerrará neste domingo (2) o Arraiá do Povo, evento organizado pelo governo do Amapá que reuniu os principais festivais da quadra junina na área externa da Fortaleza de São José. O Arraiá começou no último dia 24 de junho.

A banda paulista Falamansa, com componentes nordestinos (a maioria de Pernambuco), subirá ao palco para tocar Xote do Bom, entre outras novidades, além de sucessos como Rindo à Toa e Xote dos Milagres.

A banda foi formada em 1998, e é formada por Tato (voz e violão), Dezinho (triângulo e percussão), Alemão (zabumba) e Valdir (acordeão). São 25 anos de carreira e um Grammy Latino no currículo.

Antes da apresentação, DJ Robson e Alisson Melo farão o esquenta.

“Participar desse Arraiá do Povo, com esse encerramento maravilhoso, me deixa lisonjeado. É um privilégio ser convidado para fazer o pré-show para o Falamansa e vamos juntos, viva o forró, viva o São João”, diz Alisson Melo.

A programação começará às 19h.