Veja a análise do Salmo 83

Bom dia! A Bíblia conta a história de Gideão e seus 300 guerreiros que conseguiram vencer 15 mil midianitas. No Salmo 83, vemos uma oração a Deus do salmista Asafe citando exatamente desse episódio heroico. Como você gostará de ser lembrado? Veja a análise desse episódio e tenha uma ótima sexta-feira (28). Converse com Jesus!