Concurso escolherá as beldades do Santana Verão 2023

Inscrições estão abertas e são gratuitas

Da Redação

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do concurso Santana Beleza Verão. Ao todo, a Fundação Municipal de Cultura (Sancult) está oferecendo R$ 6 mil em premiação à Musa, ao Mister Verão e à Musa da Diversidade.

As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 21 de julho. A escolha será no dia 30, no encerramento da programação.

Além dos héteros, poderão se inscrever candidatos LGBTQIA+, a partir de 15 anos completados até o dia do evento e que residam em Santana, ou que tenham parentes de primeiro grau na cidade.

O regulamento do concurso pode ser acessado no prédio da Sancult, na Avenida Dom Pedro I, 1312, no bairro Central de Santana.