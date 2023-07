Aos 246 anos, a turística Mazagão Velho realiza a festa do padroeiro recebendo um dos novos cartões postais do Amapá

O vilarejo do Amapá que mais conserva suas tradições, história e é muito visitada nesta época do ano, recebeu neste fim de semana mais um ingrediente nesta receita do turismo: a nova orla de Mazagão Velho, comunidade a 64 km de Macapá, que mais uma vez está comemorando o padroeiro, São Thiago. Estrada pavimentada, ruas urbanizadas e a nova orla se somam à história deste rincão do Amapá colonizado por portugueses que vieram do Marrocos. Veja como ficou a orla