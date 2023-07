Convite que ‘vem dos céus’ chama atenção em Macapá

Com mensagens bem-humoradas e irreverentes, o avião tem feito as pessoas colocarem a cabeça para fora das janelas e até saírem de casa, cheias de curiosidade

Por CAROLINA MACHADO

Uma propaganda no mínimo incomum tem chamado a atenção em Macapá. Um pequeno monomotor tem feito sobrevoos diários e rasantes para anunciar a presença de um circo, que ficará na capital amapaense durante as férias do mês de julho.

Com mensagens bem-humoradas e irreverentes, o avião tem feito as pessoas colocarem a cabeça para fora das janelas e até saírem de casa, cheias de curiosidade. Os moradores, que imaginam e procuram um carro-som, ficam surpresos ao se darem conta de que os áudios vêm do alto.

O professor Antônio Júnior, que mora na Fazendinha, na zona sul de Macapá, achou muito criativa a ideia do anúncio vir dos céus.

“Um certo dia eu tava aqui em casa pela parte da tarde e comecei a ouvir aquele som vindo de longe. Então olhei pra rua e não vi carro nenhum. E, pra minha surpresa, olhei para o céu, e vi o avião sobrevoando fazendo o convite para todo mundo ir para o circo. Então, foi algo diferente, porque me acostumei a ver esse tipo de anúncio vindo de carro som. Mas ter um avião com alto-falante chamando a turma para ir ao circo. Então para a gente foi algo surpreendente e eu e minha família ficamos encantados com esse tipo de propaganda”, relatou.

Além de não passar despercebida, a estratégia tem outras vantagens. O alcance é muito maior e ele chega aos lugares mais rápido do que se fosse levada por um veículo terrestre. É como se a notícia estivesse sendo transmitida pelo vento, voando diretamente para os curiosos moradores de Macapá.

E a estratégia tem funcionado. O administrador do circo, Mário Olavarria, garantiu que o público tem aumentado a cada dia de apresentação. Ele ressalta que um avião chama muito mais atenção do que um simples carro-som.

“É uma estratégia que deu muito certo, pois o avião abrange um espaço muito grande. O espaço aéreo divulga muito mais do que qualquer propaganda, como a televisão ou o rádio. E isso a gente percebeu porque muitas pessoas vêm aqui e falam que vieram por conta do anúncio do avião. Então foi uma aposta que deu certo”, contou o administrador.

Ele também conta que o avião, que pertence ao empreendimento, é equipado com 4 cornetas de 1600 watts cada uma e amplificador. A aeronave é utilizada há 12 anos para esta finalidade. Em Macapá, ele voa duas vezes por dia, dependendo das condições meteorológicas.

Serviço

O Circo Americano está em Macapá no estacionamento do Amapá Garden Shopping. Os espetáculos ocorrem de segunda a sexta, às 20h30, exceto quarta-feira. Nos sábados, domingos e feriados as sessões acontecem às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo ou no link https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/circoamericano.