Criança é intubada após afogamento em piscina

Caso ocorreu em piscina de residencial no bairro Marabaixo 3

Da REDAÇÃO

Uma criança de quatro anos de idade foi intubada no Hospital de Emergências de Macapá na noite de sábado (22), depois de dar entrada na unidade vítima de afogamento em uma piscina.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança foi levada pela família até o quartel do Corpo de Bombeiros, na zona oeste, após ter se afogado na piscina de um residencial no bairro Marabaixo 3.

A vítima foi levada pelos militares inconsciente de ambulância até o HE, por volta de 22h40. A equipe médica que prestou atendimento informou que o estado da criança é crítico e a transferiu para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Não há informações sobre como o afogamento se deu.