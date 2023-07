Crianças que se vacinarem no Dia D ganharão ‘certificado de coragem’

Segundo a coordenadora, serão disponibilizados 17 tipos de imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação.

Da REDAÇÃO

O próximo sábado (15) será marcado pelo Dia D de vacinação para crianças e adolescentes no Amapá. A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação 2023, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios do estado até o dia 30 de julho.

Na oportunidade, serão disponibilizados para este público 17 tipos de imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação.

Em Macapá, a abertura do Dia D ocorrerá na Praça Veiga Cabral, de 9h às 12h. A programação no local contará com recreação para as crianças, músicas e emissão do “certificado de coragem”.

O coordenador do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Éder Gatti, também estará presente no evento.

Durante a campanha, serão disponibilizadas as seguintes vacinas: BCG, Hepatite A, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/Hep. B), Pneumocócica 10-valente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral Poliomielite (VOP), Vacina Rotavírus Humano (VRH), Meningocócica C (conjugada), Febre amarela, triplo viral, DTP (tríplice bacteriana), varicela, HPV quadrivalente, dT (dupla adulta), dTpa (DTP adulto), Meningocócica ACWY, Covid-19 (que não é de rotina, mas também será disponibilizado).

A Coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Angélica Lima, ressalta a importância da busca pela vacinação para que a caderneta de vacinação seja atualizada.

“Não se trata de uma campanha indiscriminada. É uma campanha de atualização. Ou seja, aqueles que estiveram com a sua vacina em dia não precisam tomá-la”, afirmou.

A Superintendência de Vigilância em Saúde orienta que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação e caderneta de vacinação no momento da imunização.