Curso gratuito ensina estratégias de redes sociais

Serão quatro dias de curso

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi) de Macapá vai oportunizar, gratuitamente, uma capacitação a profissionais que buscam entrar ou se destacar no mercado digital.

O curso de Mídias Sociais e Storytelling promete ensinar técnicas e estratégias para contar histórias de forma envolvente e impulsioná-las nas redes sociais.

O storytelling é amplamente utilizado em diversos contextos, como publicidade, branding, apresentações de vendas, palestras, produções audiovisuais e até mesmo em campanhas sociais e políticas. Ele oferece uma forma mais humana e atraente de transmitir informações e ideias. Uma história bem construída pode prender a atenção do público desde o início e influenciá-lo por uma narrativa persuasiva.

De acordo com a secretária da pasta, Marciane Santo, a ideio do curso veio após a realização de uma pesquisa que apontou o aquecimento do mercado de trabalho nessa área. Para ela é uma oportunidade de se atualizar em uma área em constante crescimento.

“Então não foi aleatória a oferta desse curso. E vemos que essa é uma grande oportunidade de esses profissionais se capacitarem e se atualizarem quanto a esse mercado que está muito aquecido”.

Com um total de 60 vagas disponíveis, o treinamento será dividido em duas turmas, cada uma composta por 30 alunos que terão a oportunidade de conhecer as possibilidades que o universo digital oferece.

As inscrições podem ser feitas pelo número 99207-9186. As aulas serão uma imersão digital, que ocorrerão de 24 a 28 de junho.

As atividades serão realizadas nas instalações do Enjoy Inglês Profissionalizante, localizado na Avenida Mário Cruz, Nº 19, Centro de Macapá.