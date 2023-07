Davi entrega 50 picapes e tratores para produção de alimentos

Na entrega também foram assinadas ordens de serviço para pavimentação em Santana e de ramais do polo agrícola do Km-9, em Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Treze municípios e órgãos públicos de apoio ao setor produtivo do Amapá receberam dezenas de veículos, máquinas, motores e outros equipamentos para a produção de alimentos no Estado.

A entrega de 50 pick-ups, 5 motoniveladoras (patrol) e 2,5 mil motores rabeta ocorreu nesta segunda-feira (17), no Parque de Exposição da Fazendinha.

Os equipamentos foram doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com recursos de aproximadamente R$ 28,1 milhões, de emenda do senador Davi Alcolumbre (UB). O governador Clécio Luís (SD) e o ministro do Desenvolvimento e Integração Regional, Waldez Góes (PDT), estiveram na solenidade.

Os veículos 4×4 foram divididos conforme a demanda de cada município. Foram cedidos 22 pick-ups ao governo do estado, 15 para a Rurap, um para a Embrapa e 2 a 3 veículos para os demais municípios.

As cinco motoniveladoras foram distribuídas entre os municípios de Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari e duas para Santana. As pick-ups foram adquiridas por aproximadamente 12,4 milhões, já as motoniveladoras custaram cerca de 4,2 milhões.

O superintendente da Codevasf no Amapá, Hilton Cardoso, diz que além dos veículos serão asfaltadas as linhas B, C e F do polo agrícola do Km-9, na zona oeste de Macapá, e em Santana. O investimento de aproximadamente R$ 8,7 milhões cobrirá 9,5 km de pavimentação.

“O Km-9 tem vários produtores, quase todas as hortaliças que nós consumimos, e uma boa parte vem da linha ao longo do quilômetro norte. Para que a gente tenha um livre acesso melhor na produção ali vamos fazer 10 quilômetros também de bloquetes no município de Santana”, diz o superintendente.

As prefeituras receberão 2,5 motores de rabetas para distribuição entre a comunidade. O investimento é de 2,8 milhões. As administrações farão chamada pública para identificar as pessoas que possuem necessidade pelo equipamento.

A piscicultura é fonte de renda de muitos municípios do Amapá. Segundo o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, o município possui mais de mil associados na colônia de pescado.

“Nós já recebemos uma outra entrega do Governo do Estado e do Senador Davi, agora com esses 300 vamos conseguir atender mais de 50% dos pescadores artesanais, com certeza vai ser bom para a população tanto dos pescadores artesanais quanto do consumidor, que vai conseguir também um peixe mais barato”, conta.

Segundo o Senador Davi Alcolumbre, esta foi a sexta entrega de equipamentos para o setor produtivo no estado, somando 185 máquinas para os 16 municípios. Para ele, esses benefícios são possíveis devido a maior participação do Amapá no cenário nacional nos últimos anos.

“Nessa relação institucional, a gente entende o papel do governo federal, fundamental para esse processo, entende o papel da articulação do governo do estado e assim a gente valoriza os municípios. Isso é o mais importante”, conclui.

A entrega desses equipamentos e anúncios de obras são resultados de investimentos antecedem a gestão atual, segundo o governador do estado, Clécio Luís. Ele conta que a execução desses serviços vai levar infraestrutura para o campo da produção agrícola no Amapá.

Além da entrega dos equipamentos e ordens de serviço para pavimentações em Macapá e Santana, foi anunciado durante a solenidade a pavimentação asfáltica em Clevelândia do Norte, no município de Oiapoque. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço ocorre na tarde desta segunda-feira, no 34º Batalhão de Infantaria de Selva, na avenida Padre Júlio em Macapá.