Davi entrega carreta ao governo para ampliar doação de sangue em todo estado

Estrutura comporta sala de triagem, copa e 4 poltronas de doação

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O equipamento que vai ampliar o alcance das doações de sangue em todo o estado chegou ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap). A carreta-reboque, que levará a triagem e o recebimento de doações de sangue e medula óssea a todos os municípios do Amapá, foi entregue nesta quarta-feira (19), na sede do Hemoap, região central de Macapá.

Há 20 anos, o guarda-parque Gilmar Palmerim, de 38 anos, percorre 140 km, de Cutias a Macapá, a cada três meses para doar sangue. Nesta manhã, ele foi exercer novamente o “ato de amor” e pôde ver de perto a carreta equipada para atendimento itinerante. Para ele, a nova estrutura pode incentivar que mais pessoas participem do movimento de salvar vidas.

“As pessoas do interior querem doar sangue, querem fazer esse gesto de amor, mas têm essa dificuldade de locomoção para a capital. Nos programamos para quando vir fazer as nossas questões aqui na cidade, questão de banco, por exemplo, que essa vinda coincida com o período de doação para fazer um só serviço. O maior incentivo que tive foi querer ajudar as pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem”, comentou.

O equipamento foi adquirido pelo governo com recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), que esteve na solenidade de entrega, junto com o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“O governo do Estado solicitou um equipamento que pudesse ampliar o serviço de doação de sangue. Nós concluímos que se o Brasil está ampliando a sua rede, colocando equipamentos como esse, por que o Amapá vai ficar para trás?”, ponderou.

Os maiores doadores são pessoas mais humildes e carentes que se dispõem a ajudar o outro, afirmou o governador.

“Ele sai da sua casa, às vezes de outro município, pagando passagem de ônibus, de carro, de Uber, para vir aqui doar sangue. Essa carreta vai até o bairro, vai até o município, vai até a comunidade, para estimular (essas pessoas)”, conclui.

A estrutura foi adquirida por cerca de R$ 2,5 milhões através do programa Calha Norte, que promove o desenvolvimento de municípios da Amazônia, com contrapartida do governo estadual.

O equipamento possui uma sala de recepção, duas salas de triagem clínica, uma sala de triagem hematológica, uma sala de coleta com quatro poltronas motorizadas, sala de recuperação, copa, banheiro e plataforma de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência.

“Hoje no Hemoap temos 8 cadeiras para doações e dentro da carreta mais 4. Vamos conseguir ampliar a nossa captação de doadores e disponibilizar para outros bairros e municípios próximos para fazer essa coleta itinerante”, ressaltou a diretora do Hemoap, Hellen Bittencourt.