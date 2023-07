Deputado assume secretaria de Pesca do governo

O parlamentar considera que o estado possui uma expressiva atividade de pesca artesanal e vem presenciando um crescimento significativo da piscicultura.

Da REDAÇÃO

O deputado Paulo Nogueira (PT) anunciou, neste sábado (29), que vai assumir a Secretaria de Pesca do Governo do Estado do Amapá. Ele afirmou, através de comunicado pelas redes sociais que foi convidado pelo governador Clécio Luís (SD).

O parlamentar considera que o estado possui uma expressiva atividade de pesca artesanal e vem presenciando um crescimento significativo da piscicultura. No entanto, ainda explora pouco o potencial econômico dessas atividades.

“Diante desse cenário, a missão que o governador Clécio Luís confiou ao deputado Paulo Nogueira, enquanto secretário de Pesca, é a de organizar e impulsionar o setor pesqueiro, com o objetivo de gerar mais renda, empregos e tornar os pescados mais acessíveis para a população”, afirma a nota do parlamentar.

Para ele, uma das maiores áreas pesqueiras do Brasil está localizada no Amapá, próxima às cidades de Oiapoque, Calçoene e Amapá.

O deputado Nogueira é formado em Agroecologia.