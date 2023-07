Desembargador não anula “progressões em massa”, mas determina que MP seja ouvido

Promotores alegam que MP não estava sendo consultado sobre progressões de apenados como líderes de facções

Por SELES NAFES

O desembargador Carlos Tork, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), determinou que os promotores passem a ser consultados antes das decisões sobre progressões de penas para regimes mais brandos. A sentença dele acatou, em parte, pedido do Ministério Público.

Os promotores tinham ajuizado um mandado de segurança alegando que a Vara de Execuções Penais estava concedendo “progressões em massa” de apenados para os regimes aberto e semiaberto, sem parecer prévio do MP.

Citando cerca de duas dezenas de decisões da vara nesse sentido, os promotores afirmam que entre os detentos estariam líderes de facções e condenados com mau comportamento e históricos de fuga da penitenciária do Amapá. O MP queria o cancelamento de todos os benefícios que são citados na ação.

Ao avaliar o mandado de segurança, no entanto, o desembargador Carlos Tork disse que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais tomar medidas para o cumprimento adequado das penas, mas também para desafogar o presídio, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além disso, para decretar a nulidade de todas as progressões, seria necessário que todos os réus foram acrescentados no processo com oportunidade de defesa, o que acabaria prolongando demais a discussão.

No entanto, Carlos Tork reconheceu que a preocupação do MP é pertinente, e determinou que, a partir de agora, seja cumprida a legislação que condiciona a concessão da progressão a parecer prévio dos promotores.