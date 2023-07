Detento em liberdade condicional é morto a tiros

Crime ocorreu no bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava em liberdade condicional – condenado por tráfico de drogas – foi morto com quatro tiros na noite desta sexta-feira (28), no bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Pablo Diego de Miranda, de 20 anos, foi atacado por volta de 23h30, em uma área de pontes da Rua Dr. Braulino, nas proximidades da casa onde morava.

De acordo com o delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, a linha de investigação aponta para um possível acerto de contas, motivado por dívidas com traficantes, mas a autoria da execução ainda é desconhecida.

Pablo foi encontrado pela Polícia Militar do Amapá, caído numa passarela, com perfurações no peito, cabeça, braço e costas. O Samu foi chamado e confirmou que ele já estava sem vida.

Os investigadores fizeram incursões em busca de elucidar o homicídio, contudo, ninguém soube informar nomes e nem o número de criminosos que participaram da execução.

Informações que possam ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios podem ser repassadas ao disk denúncia (9 9170 4302).