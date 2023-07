Detento em regime domiciliar é morto a tiros em quitinete

Crime ocorreu no bairro Nova União, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 43 anos foi assassinado com 5 tiros após ter sua quitinete invadida por dois criminosos que estavam numa motocicleta. O homicídio ocorreu no início da noite desta terça-feira (25), por volta de 18h30, numa área que fica entre os bairros Mutirão do Paraíso e Nova União, em Santana, município a 17 km de Macapá.

De acordo com o capitão Alvarez, a vítima, Moisés Marques Cunha, cumpria pena no regime aberto domiciliar por uma tentativa de homicídio. Ele estava dentro de um quarto quando passou a ser alvo da dupla.

Um outro morador, amigo de Moisés, conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Já Rato, como Moisés era conhecido, morreu na hora.

Ainda segundo o oficial, há cerca de 20 anos, um irmão de Moisés também foi executado da mesma forma. As circunstâncias apontam para uma possível execução motivada por vingança.

“Pela nossa experiência, é aquela guerra de facções entre eles. Não dá para a polícia ficar em todo lugar ao mesmo tempo, então, eles aproveitam esses momentos oportunos”, pontuou o oficial.

A ocorrência foi atendida pelo 4º Batalhão da PM, que não anunciou prisões e nem revelou os nomes dos possíveis matadores para não atrapalhar os trabalhos da Polícia Civil do Amapá.