Dia Mundial do Rock: Festival tem 14 bandas e show da Pitty hoje em Macapá

Pitty é a atração principal. A rockeira vai apresentar sucessos dos seus 20 anos de carreira.

Da REDAÇÃO

O Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho em todo o planeta, será celebrado em Macapá com um festival que vai reunir 14 atrações locais e de fora do Amapá e o show nacional da cantora Pitty. O evento começa a partir de 17h, na Praça do Barão, no Centro da capital.

O festival integra a programação do Macapá Verão, organizado pela Prefeitura de Macapá. A primeira atração a pisar em um dos dois palcos montados é destinada ao público infantil: a banda Chocolate com Pipoca. Em seguida passarão pelos palcos, com sons que vão do metal ao pop, mais 13 bandas.

A previsão é que Pitty suba ao palco principal às 22h. No setlist, sucessos dos 20 anos de carreira da cantora como Equalize, Na Sua Estante e Me Adora.

O evento é considerado o maior do gênero do estado do Amapá e faz parte pelo segundo ano consecutivo do Macapá Verão 2023. A estrutura neste ano conta com som, telão e iluminação, além de empreendedores com venda de camisas, assessórios, bebidas e comidas.

Confira as atrações