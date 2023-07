Dnit lança licitação de 180 km da BR-156

Lançamento atende pedido do senador Randolfe Rodrigues e prevê investimento de R$ 740 milhões

Da Redação

O Dnit decidiu lançar de uma só vez um processo licitatório para três trechos da BR-156, atendendo pedido do senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Os investimentos, que totalizarão R$ 740 milhões, irão abranger 180 km no sul e norte da rodovia com obras de pavimentação e recuperação.

Os editais foram assinados pelo diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, que esteve no Amapá para assinar o início das obras do Terminal Hidroviário de Passageiros de Santana, no início da semana. O terminal também será construído com recursos de emenda do senador.

A BR-156, que inicia em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, possui 822 km até Oiapoque, no extremo norte.

“Finalizar a obra da BR-156 é uma das nossas missões. Além de possibilitar desenvolvimento para todo o Estado, vai trazer dignidade ao povo dos municípios do entorno, que precisam trafegar pela via”, explicou o senador.

Na parte sul da rodovia, será licitado o “lote 1”, que começa no KM-27 (intercessão com a BR-210) e vai até o KM-87. Os editais são para atualização e recuperação nos lotes 2 e 3, entre o KM-633 e o KM-743).

O lote 4 (sul) está sob a responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército para pavimentação.

O Dnit explicou ainda que os projetos de construção do trecho norte foram rescindidos depois que o consórcio declinou da obra. A expectativa é de que esta licitação seja lançada ainda neste ano, totalizando 110 km que ainda não possuem pavimentação.