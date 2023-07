Dono e freguesa de mercearia são baleados por homens disfarçados de garis

Crime ocorreu na Baixada do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Duas pessoas foram gravemente feridas em um ataque a tiros na manhã desta quarta-feira (26), em Santana, cidade portuária a 17 km de Macapá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), as vítimas são o dono e uma cliente de um pequeno comércio localizado na Ponte Shalon, na Baixada do Ambrósio, local do crime. O lugar é considerado zona vermelha pela polícia, em razão do domínio uma facção, que promove tráfico de drogas na comunidade.

Segundo o Ciodes, era por volta de 8h30 quando o 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi alertado por populares, através do telefone de emergência 190, sobre os tiros. Quando os policiais chegaram ao local, o homem e a mulher já haviam sido socorridos por transeuntes até o Hospital de Emergências do município.

Testemunhas disseram que dois indivíduos disfarçados de garis, armados com armas de fogo, chegaram ao comércio e dispararam várias vezes contra o proprietário, Manoel de Jesus Dias Rosa, de 45 anos, que foi atingido no pescoço, abdômen e rosto.

Além disso, uma mulher que estava no local também foi alvejada no abdômen e na clavícula. Ela foi identificada como Isabele Nogueira da Silva, de 34 anos, que estava comprando mantimentos no momento do ataque.

Até o início da tarde, equipes da PM faziam diligências para capturar os infratores, porém sem sucesso.

Ainda segundo o relatório de ocorrência do Ciodes, a equipe médica que atendeu às vítimas informou que ambas se encontram em situação estável. O clima é medo na comunidade após o episódio.