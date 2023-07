Dorinaldo anuncia que AP será projeto piloto para erradicação da malária

Moradora do interior da Amazônia coloca mosquiteiro com inseticida. Deputado federal informou que Amapá, Itaubal, Pracuúba e Cutias zeraram casos. Foto: Reprodução

O Estado do Amapá será o projeto piloto do Ministério da Saúde num plano ousado e inédito de erradicação da malária, informou nesta quinta-feira (20) o deputado federal e ex-superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia (PDT-AP). De acordo com ele, a ideia é eliminar a doença até 2030.

O objetivo do MS é alcançar as metas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para Dorinaldo, que também é enfermeiro, apesar de não existir uma vacina é possível eliminar a doença.

Como exemplo, ele citou os casos de Amapá, Itaubal, Pracuúba e Cutias que, apesar de estarem próximos de áreas de floresta, não registraram mais novos casos.

“Muitos países já conseguiram sua eliminação e mesmo aqui no Amapá já estamos caminhando nesse sentido. Quando estive à frente da SVS, reduzimos em mais de 50% os casos. É possível. O objetivo é eliminar a malária na Amazônia, começando pelo Amapá”, afirmou Malafaia.

Dorinaldo explica existe como prevenir a picada do mosquito anopheles, que transmite o parasita causador da malária. Segundo ele, a quebra do ciclo de contágio é crucial.

Os mosquiteiros impregnados com inseticidas são eficazes na eliminação dos mosquitos. O maior desafio, conta, está nas terras indígenas e garimpos. Os infectados levam doença para as áreas urbanas.

Dorinaldo se reuniu com representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e discutiu detalhes do projeto. Além da quebra do ciclo, a estratégia inclui a montagem de laboratórios.