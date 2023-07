Dráuzio Varella confirma participação em fórum sobre câncer no AP

Escritor e médico será um dos palestrantes no evento que começa no próximo dia 27

Da Redação

O médico oncologista, escritor e jornalista Dráuzio Varella confirmou no domingo (23) que estará em Macapá, esta semana, para o 5º Fórum Todos Juntos Contra o Câncer, realizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e o Instituto Roda Viva.

Ele é conhecido por quadros de saúde no Fantástico e séries de reportagens sobre diversas doenças. A fama, no entanto, começou após lançar Estação Carandiru, livro reportagem onde narra os anos em que atendeu detentos no Complexo do Carandiru. Ele também é autor de outros livros, como O Médico Doente e Borboletas da Alma.

O fórum começa na próxima quinta-feira (27) e termina na sexta. No Amapá, a organização ficou a cargo da ONG Carlos Daniel. O evento discute mudanças na política nacional de combate e tratamento da doença.

De acordo com o presidente da ONG, Agenilson Silva, o Amapá foi escolhido como sede deste ano pelas dificuldades de acesso ao diagnóstico e tratamento.

Para ele, Varella é uma referência nacional que vai ajudar a atrair a atenção do restante do Brasil para o Amapá durante o encontro, que também reunirá outros especialistas que atuam no estado e outros centros do país.

“O objetivo do evento não é apontar o erro de ninguém, mas sugerir saídas para um melhor atendimento na rede pública do Amapá”, resume.

Inscrições para o fórum estão sendo feitas no site www.forum.tjcc.com.br/nortenordeste. O evento ocorrerá no auditório do Sebrae.