Em Caiena, Clécio pede fim do visto para ingresso na Guiana Francesa

Delegação do Amapá integrada por representantes do poder público e da iniciativa privada participam dos debates

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), pediu nesta segunda-feira (3) que o visto para entrada na Guiana volte a ser emitido provisoriamente em Macapá, e que haja tratativas para futura extinção do documento. O pedido faz parte de um documento com 9 pontos entregue a autoridades do governo francês durante reunião da Comissão Mista Transfronteiriça.

O Amapá está sendo representado no encontro por membros do governo, Judiciário, da iniciativa privada e da Câmara dos Deputados. O documento do governo do Amapá foi apresentado ao Conselho do Rio, colegiado integrado por representantes das cidades de Saint-Georges e do Oiapoque, que fazem fronteira entre os dois países.

“Queremos resolver a questão do visto em duas etapas. Primeiro que volte a ser expedido em Macapá, mas pensando em abolir a exigência do visto para o amapaense. Para ir a Paris não precisamos de visto”, comparou o governador.

Clécio lembrou que o Amapá e a Guiana já cooperam entre si em vários segmentos, como na segurança pública, comércio, educação e na saúde.

“Nós queremos institucionalizar essa cooperação. Sou um entusiasta, eu vivo isso. É uma bela janela de oportunidades para o Amapá”, acrescentou.

Serão dois dias de reunião da Comissão Mista, que discute integração entre Brasil e França, Amapá e Guiana.

Uso da ponte binacional e a problemática dos garimpos também estão sendo discutidos.