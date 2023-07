Em Macapá, tratamento gratuito de varizes renova o bem-estar

Programa Mais Saúde Vascular dispõe de exames como a ultrassom Doppler.

Por CAROLINA MACHADO

Um programa de atendimento gratuito está renovando o bem-estar de amapaenses que enfrentam dores vasculares. E o melhor de tudo é: o tratamento é gratuito.

A esperança por dias indolores é trazida pelo Programa Mais Saúde Vascular, que funciona ao lado do Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), na Avenida FAB, na região central de Macapá. O local é o mesmo espaço do Programa Mais Visão.

O programa oferece o tratamento de escleroterapia, uma técnica que reduz ou elimina as veias atingidas, sem a necessidade de cirurgia ou internação. O procedimento utiliza uma substância química chamada polidocanol, trazendo alívio e bem-estar aos pacientes.

O tratamento pode ser feito por qualquer pessoa, desde que ela não seja asmática. Mulheres grávidas ou lactantes também não podem.

Para fazer o cadastro no programa, é necessário apresentar no local o RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS.

Segundo a gerente do programa, Alice Alves, a importância do serviço vai além da estética, pois foca na saúde como um todo. Ao chegar ao local, o paciente passa por uma análise detalhada para determinar a necessidade do tratamento, com o auxílio de um ultrassom Doppler nas pernas. O objetivo é garantir que cada atendimento seja personalizado, atendendo às reais necessidades de cada pessoa.

“O acesso ao programa é livre. Qualquer pessoa que sinta que necessite do tratamento pode ir ao local, onde é feita uma análise que vai verificar mesmo se o paciente necessita ou não do tratamento. Chegando aqui, ele vai fazer um ultrassom Doppler nas pernas, por exemplo. E após a consulta, o médico vai analisar se ele necessita ou não realizar o tratamento, que não tem a finalidade estética e sim de saúde mesmo”, reforçou a gerente.

Segundo ela a duração do tratamento pode variar entre três a seis meses, dependendo da necessidade de cada paciente.

O programa iniciou no mês de dezembro e já atendeu 12 mil pacientes no Estado. Dentre eles está o aposentado José Souza Costa, que após seis meses de tratamento recebeu alta nesta quinta-feira (27).

“Hoje me sinto muito bem. Foi excelente o tratamento que recebi, pois eu sentia muitas dores, cansaço e inchaço nas minhas pernas. E hoje eu não sinto mais. É um tratamento que eu recomendo para as pessoas, porque fui muito bem tratado e acolhido pelos profissionais aqui. Agora vou poder cuidar da minha horta, que era algo que eu já tinha e que agora vou poder dar atenção com mais tranquilidade”, relatou.

O Programa Mais Saúde Vascular é do Governo Federal por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). É composto por uma equipe multiprofissional que integra técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos e assistente social.

Ele foi fomentado pelo senador da República Davi Alcolumbre e é coordenado pelo Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate. Os atendimentos são realizados em geral de segunda a sexta, das 9h às 16h.