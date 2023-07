Em Santana, 4 são presos com arma e 2 kg de cocaína

Além das prisões, uma arma e porções de cocaína e crack, munições, celulares e dinheiro foram apreendidos.

Dois homens e duas mulheres foram presos na quarta-feira (5) pela Polícia Civil do Amapá, após serem flagrados com drogas, munições, uma arma e outras provas de atividades de tráfico.

O flagrante, feito pela equipe da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE), ocorreu em uma residência do Centro de Santana, município a 17 km de Macapá.

De acordo com o delegado Estéfano Santos, as prisões ocorreram após uma operação de vigilância policial. Após receberem uma denúncia anônima sobre as atividades suspeitas, a equipe da DETE passou a monitorar o local.

Por volta das 12h30, os policiais observaram um indivíduo saindo da casa com um embrulho nas mãos. Ele foi abordado e, durante a revista, foram encontradas diversas porções de drogas já embaladas e prontas para a venda.

Em seguida, a equipe policial adentrou a residência e apreendeu 2 kg de cocaína, algumas porções de crack, uma arma de fogo, munições, celulares, dinheiro, máquina de cartão bancário, balança de precisão e material para embalar as drogas.

O delegado ressaltou a importância da colaboração da sociedade no combate ao tráfico de entorpecentes e incentivou as denúncias por meio do disque-denúncia da DETE, cujo número é (96) 98141-4161.

As mulheres, de 26 e 29 anos, e os dois homens, de 28 e 32 anos, já possuíam histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Todos foram encaminhados para audiência de custódia.