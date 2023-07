Em Santana, homem é preso vendendo drogas na porta de casa

Acusado ainda tentou fugir, mas foi alcançado

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após receber denúncia de um transeunte, policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA), que realizavam patrulhamento terrestre de rotina nesta sexta-feira (30), prenderam um homem vendendo drogas na frente de sua própria residência. Ao chegar ao local, o indivíduo ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, várias substâncias foram encontradas.

A ação que ocorreu no Bairro Provedor II, e contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.

Na abordagem, Edson Pinheiro de Carvalho, que estava com vários papelotes de maconha, indicou que dentro de sua quitinete havia mais drogas.

Quando os policias entraram no local, encontraram um tablete com cerca de um quilo de maconha, balança de precisão, uma quantia significativa de dinheiro e vários pequenos pacotes que seriam crack e cocaína.

No interior da casa, os policiais encontraram ainda uma motocicleta com placa e caracterização do serviço de mototáxi. A suspeita é que o veículo era utilizado para a prática de homicídios.

O acusado foi apresentado no Centro Integrado em Segurança Pública (Ciosp) de Santana e irá responder pelo crime de tráfico que prevê pena de reclusão de 5 a 20 anos.