Em Tartarugalzinho, vendas na 1ª Feira da Melancia animam agricultores

ECONOMIA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Produtores venderam mais de 3,5 mil unidades

Por SELES NAFES

Os agricultores que apostaram no cultivo de melancias em Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, têm motivos de sobra para comemorar. Em apenas um dia, eles venderam mais de 3,5 mil melancias. Foi durante a 1ª Feira da Melancia, modelo de negócios criado pela gestão Bruno Mineiro que alcança também outros alimentos produzidos no município.

A Feira da Melancia foi realizada ontem (19). Depois de terem recebido apoio da prefeitura no plantio, transporte e estrutura de comercialização, um acordo tabelou os preços em no máximo R$ 10. Algumas unidades custavam apenas R$ 5.

A estimativa é de que R$ 23 mil tenham sido movimentados pelos produtores somente no dia da feira.

“Investir no setor produtivo é um dos melhores caminhos pra fortalecer a economia de municípios do interior. Visando isso, temos realizado essas feiras que deixam a população satisfeita com produtos muito mais em conta e os produtores saem realizados, porque conseguem vender toda a sua produção”, avaliou Bruno Mineiro.

Para a prefeitura, as feiras impedem que os produtores tenham que se deslocar para outros municípios atrás da comercialização.

Além da Feira da Melancia, a prefeitura tem organizado outras feiras para impulsionar a comercial da produção local, como de peixe em cativeiro e milho.