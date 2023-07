Equipes da Equatorial são agredidas e assaltadas no Macapaba

Um funcionário ficou ferido. Equipamentos de trabalho e objetos pessoais foram roubados

Por OLHO DE BOTO

Duas equipes da CEA Equatorial do Amapá foram atacadas e assaltadas, no início da tarde desta terça-feira (18), no conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá.

Segundo funcionários, as equipes estavam trabalhando na parte final do Macapaba II, na ligação de luminárias, quando foram surpreendidas por um grupo de pessoas armadas com pedaços de madeira.

Os para-brisas e vidros laterais foram quebrados nos dois veículos. Equipamentos de trabalho, celulares e outros objetos pessoais foram levados pelos criminosos.

Um dos servidores foi atingido nas costas e nas mãos, mas sem gravidade.

“Chegaram quebrando o caminhão e batendo na gente. Não sei o motivo. Não deu para ver quantos”, explicou um funcionário ainda assustado.

Os veículos danificados foram levados para a Polícia Técnica do Amapá para perícia.

A Equatorial foi procurada e informou que a agressão ocorreu contra funcionários de uma empresa prestadora de serviços da companhia, enquanto os técnicos faziam serviços de melhoria na rede. A empresa confirmou que celulares, documentos e dinheiro, além de equipamentos de trabalho, foram roubados.

E que também houve avarias nos veículos.

“A distribuidora esclarece que prestou todo o atendimento necessário aos envolvidos. Foi registrado boletim de ocorrência e a empresa dará encaminhamento à situação para que sejam tomadas as medidas cabíveis”.