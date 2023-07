Veja a análise do Salmo 65

Bom dia! Às vezes pedimos a Deus por milagres e queremos que eles ocorram imediatamente. No entanto, esquecemos que eles acontecem várias vezes por dia. Na verdade, estamos cercados de acontecimentos divinos e nem percebemos isso. Veja a análise do Salmo 65 e tenha uma ótima segunda-feira com o nosso Senhor Jesus!