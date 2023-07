Fechado há 14 anos, Cândido Portinari está próximo do ‘renascimento’

Após 10 anos em obras, entrega à população é prevista para o segundo semestre deste ano.

Por IAGO FONSECA

Ícone artístico e histórico do Amapá, o emblemático edifício do Centro de Artes Cândido Portinari, localizado no coração de Macapá, completou 50 anos em junho.

Assim como toda carreira artística, a escola também teve seus altos e baixos. Nos últimos anos, esteve de portas fechadas, devido a uma obra que já dura em torno de uma década.

Mas, após 14 anos de escuridão, as luzes do local estão próximas de iluminar novamente as salas de aula, e, claro, uma nova geração de talentos tucujus. Isto porque, em 2023, as obras avançaram e chegaram a 95% de conclusão. A expectativa do ‘renascimento’ é para o segundo semestre.

Fundado em 1973, quando o Amapá ainda era território, o prédio foi interditado em 2009, por apresentar riscos estruturais no teto. As obras de reforma iniciaram somente em 2013, há 10 anos.

Desde então, o centro profissionalizante passou a ter endereços temporários. Atualmente funciona em um prédio alugado pelo governo estadual na Avenida Cônego Domingos Maltês, no Bairro Santa Rita, zona sul de Macapá.

A jovem artista amapaense, Raiou Marques, de 22 anos, teve a oportunidade de estudar nesse espaço provisório, em 2016. Para ela, o prédio atual possui uma estrutura decente, com biblioteca e refeitório, mas é pequeno e tem poucas salas.

Para ela, o retorno ao prédio original, com suas dimensões mais amplas e propósito artístico, pode proporcionar uma estrutura adequada para receber novos alunos e abrir possibilidades para cursos inovadores.

“Às vezes, o professor mencionava que no próximo ano estaríamos de volta ao local original, o que nos enchia de animação, afinal é um prédio com uma arquitetura deslumbrante e cheio de história… Espero sinceramente que concluam finalmente e entreguem esse edifício ao público que tanto precisa desse incentivo. Quem sabe até coloco meu filho para estudar lá”, ressalta Raiou, entusiasmada.

A obra: uma novela

As obras tiveram diversos entraves durante sua execução e foram paralisadas pelo menos três vezes. Com as dificuldades da empresa que executava a reforma em manter a arquitetura original somadas a fatores da pandemia de covid-19, a construção não avançou.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), a revitalização agora está quase concluída, atingindo 95% de progresso, com previsão de término para o mês de agosto. No entanto, a data exata de inauguração ainda não foi confirmada.

Os investimentos somam cerca de R$ 2 milhões. A reforma inclui adaptações para acessibilidade e iluminação natural, reserva de água, novas salas e espaços para exposições.

O prédio ainda receberá mobiliário da Secretaria de Educação e terá sua identidade visual elaborada pela Secretaria de Comunicação do estado.

História

O Centro de Artes Cândido Portinari tem sua origem diretamente ligada a seu fundador, o artista plástico paraense R. Peixe, que faleceu em 2004.

Em 1962, ele criou seu próprio ateliê de artes plásticas voltado ao ensino de crianças e jovens. Na esquina da rua Raimundo Álvares da Costa e avenida Cândido Mendes, em 1973, a primeira Escola de Artes do Amapá foi fundada.

No endereço atual são ofertados os cursos técnicos de Artes Visuais, Artesanato e Processo Fotográfico, e os cursos de qualificação profissional de Ilustração, Pintura, Serigrafia, Cartonagem e Gravuras.

O nome da instituição é em homenagem ao Cândido Portinari, nascido em 1903 e falecido em 1962. O pintor brasileiro é conhecido por retratar questões sociais na arte moderna, com traços do cubismo e surrealismo.