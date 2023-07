Festa de aparelhagem levou 100 mil pessoas ao Centro de Macapá

Evento reuniu milhares de pessoas na Praça do Barão e celebrou a cultura do tecnomelody.

A maior aparelhagem do estado vizinho do Pará, o Super Pop Live “águia de fogo”, arrastou cerca de 100 mil pessoas para Praça do Barão, no último sábado (22), segundo a organização do evento.

A aparelhagem Amazônia Fusion fez a abertura da programação, que fez parte do cronograma de eventos do Macapá Verão, organizado pela prefeitura.

Foram 6 horas de melody. O evento começou às 20h e se estendeu até às 2h da madrugada, com muita música, dança e efeitos pirotécnicos.

A Super Pop Live é uma das aparelhagens mais antigas e queridas da grande Belém, onde surgiu o fenômeno das festas de tecnobrega. Os Djs do Super Pop Águia de Fogo, Deyvison, Jean Apolo, Dieguinho e Juninho interagiram com o público e levantaram a população com a potência dos graves.

O DJ Deyvison, um dos integrantes do Super Pop, ficou impressionado com a receptividade do público.

“Foi uma honra participar desse evento maravilhoso, que valoriza a nossa cultura e o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes em ver tanta gente animada, cantando e dançando com a gente. Obrigado, Macapá, por essa festa linda”, disse.

O melody é uma referência cultural do Amapá. As aparelhagens são um símbolo da cultura do norte e movimentam a economia criativa. Em 2015, o melody foi reconhecido em lei estadual como referência cultural contemporânea do Amapá, a partir de um projeto de lei de autoria do então deputado, Antônio Furlan, atual prefeito de Macapá.

Público

A área do perímetro estabelecido entre as ruas Cândido Mendes e São José, e as Avenidas FAB e Coriolano Jucá, local do show, mede 150 m x 170 m (25,5 mil m2), aproximadamente. Levando em consideração que, para eventos em ambiente aberto, as autoridades estipulam 4 pessoas por metro quadrado, o público que caberia no perímetro seria de 102 mil pessoas, aproximadamente.