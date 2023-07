Festa de São Tiago inicia no domingo; veja programação

Governo do Amapá afirma investir R$ 1,2 milhão na festividade, que ocorre em Mazagão Velho até 28 de julho.

A maior festividade cultural e religiosa do Amapá, a Festa de São Tiago, vai começar no próximo domingo (16), no distrito de Mazagão Velho, município de Mazagão. Em 2023, a festividade completa 246 anos. A programação recebe incentivo de R$ 1,2 milhão do Governo do Amapá.

Tradição vinda da África ainda no século 18, a Festa de São Tiago retrata a história de um soldado anônimo que lutou ao lado dos cristãos e garantiu a vitória na Guerra Santa contra os mouros. A festividade mistura as cerimônias religiosas com cavalaria e teatro a céu aberto, encenado pelos próprios residentes da cidade histórica, durante os 13 dias ininterruptos de programação.

Este ano, por meio de articulação do Governo do Estado, o tradicional festejo foi incluído no Calendário Nacional de Ministério do Turismo, uma ferramenta on-line que reúne os principais eventos de todo o país.

O ponto alto da festa ocorre nos dias 24 e 25 de julho, quando são encenados os capítulos das batalhas entre mouros e cristãos, relembrando a África antiga. No dia 25, Dia de São Tiago, acontece missa campal e o tradicional Círio pelas ruas de Mazagão Velho pela manhã; à tarde, as encenações teatrais continuam, feitas pelos cavaleiros vestidos a caráter.

Nos dias 27 e 28, as crianças têm uma festa exclusiva, onde repetem os rituais e encenações que os adultos fizeram dois dias antes, garantindo participação e perpetuação da tradição mazaganense.

Programação

Domingo, 16

4h – Alvorada Festiva;

18h – Primeiro traslado das imagens de São Tiago e São Jorge para a Capela;

19h – Procissão;

20h – Missa;

21h – Arraial das comunidades, grupos folclóricos, igrejas, comerciantes;

23h30 – Baile Dançante.

Segunda-feira, 17

18h30 – Novena;

20h – Arraial do Sebrae;

23h30 – Baile Dançante.

Terça-feira, 18

19h – Missa;

20h30 – Arraial;

23h30 – Baile Dançante.

Quarta-feira, 19

18h30 – Novena;

20h – Arraial;

23h30 – Baile Dançante.

Quinta-feira, 20

19h – Missa;

20h – Arraial do Instituto Cultural da Festa de São Tiago;

23h30 – Baile Dançante.

Sexta-feira, 21

19h – Missa;

20h30 – Arraial da Assembleia Legislativa;

23h30 – Baile Dançante.

Sábado, 22

18h30 – Novena;

20h – Arraial do Governo do Estado;

23h30 – Baile Dançante.

Domingo, 23

18h30 – Celebração da Palavra;

20h – Arraial da Prefeitura de Mazagão e Câmara de Vereadores;

23h30 – Baile Dançante.

Segunda-feira, 24

4h – Alvorada Festiva;

16h – Entrega dos Presentes;

19h – Missa;

21h30 – Baile de Máscaras.

Terça-feira, 25

7h – Saída do Arauto convidando as figuras para o Círio;

8h – Missa solene em frente à Capela de São Tiago (grupo de Liturgia);

9h – Início do Círio;

11h – Dança do Vominê para convidados e em residências locais;

12h – Passagem do “Bobo Velho”;

15h – Saída do Arauto anunciando o início da batalha, com os seguintes episódios:

– Descoberta do Atalaia;

– Morte do Atalaia;

– Armadilha (Emboscada feita pelos cristãos);

– Captura e venda das crianças cristãs e partilha do dinheiro;

– Troca do corpo do Atalaia pela bandeira moura;

– Batalha entre mouros e cristãos, tomada do estandarte mouro e batalha final;

– “Vominê” (dança da vitória dos cristãos);

20h – Recírio;

20h30 – Ladainha;

23h30 – Baile Dançante.

Quarta-feira, 26

8h – Salve rainha em louvor a Santa Ana (procissão);

9h – Baile da melhor idade.

Quinta-feira, 27

5h – Alvorada festiva e início da festa de São Tiago das crianças;

16h – Entrega dos Presentes;

19h – Transladação do Santo e a novena;

21h – Baile de Máscaras.

Sexta-feira, 28

8h – Missa e o Círio das Crianças;

11h – Visitas nas residências locais;

12h – Passagem do Bobo Velho;

16h – Batalha das Crianças;

20h – Recírio;

23h30 – Baile Dançante.