Forças de Segurança usarão drones e reconhecimento facial em shows do Macapá Verão

Reforço nos eventos da capital não prejudicam outras programações das férias.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Estratégias conjuntas entre as Polícias Militar e Civil, Corpo Bombeiros e Guarda Municipal de Macapá vão reforçar o esquema de segurança durante os eventos de grande porte do Macapá Verão 2023, a partir deste sábado (8).

As ações terão emprego de drones e do helicóptero do Grupo Tático Aéreo para monitoramento, sobretudo em shows nacionais e domingueiras.

A informação foi divulgada nesta sexta (7), pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Governo do Amapá, em coletiva de imprensa.

Até o fim de julho, policiais e bombeiros estarão em diversos pontos da capital para prevenir delitos e atuar nas festividades programadas para as férias.

O secretário de Segurança, delegado José Neto, garantiu que nenhuma área atendida pelo policiamento estará desprotegida durante as festividades.

“Estamos fazendo o uso de escala extra remunerada para que a gente não diminua o efetivo. Todas as áreas do estado estarão cobertas”.

Com a proximidade do show do Wesley Safadão neste sábado (8), o coronel Adilton Corrêa, comandante-geral da PM, mostrou preocupação com a urgência em planejar o esquema de segurança pouco tempo. Entretanto, afirmou que o plano emergencial está pronto, com 100 a 120 policiais ativos durante o show nacional.

“A primeira recomendação que fazemos à população é que não vá aos shows em veículos próprios, que levem só a quantidade necessária de dinheiro e que se divirtam com responsabilidade”, sugere o comandante-geral.

Nos grandes shows do Macapá Verão, ambulâncias e serviço de primeiros socorros estarão disponíveis com reforço do corpo de bombeiros. Na segurança foi montado um esquema de prevenção onde policiais à paisana estarão junto à população para observar e conter atividades criminosas.

Drones com visão noturna e ônibus com câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial farão parte da logística de prevenção de crimes. O apoio do Grupo Tático Aéreo será durante o dia, com uso de helicóptero.

Segundo o diretor de operações da PM, coronel Costa Junior, para o reforço durante o mês de julho foram investidos aproximadamente R$ 400 mil do estado. O recurso é utilizado para pagar diárias de escala extra dos policiais que farão reforço tanto nos eventos da capital quanto nas festividades dos outros municípios.

O esquema de ação dos bombeiros ainda está em desenvolvimento. Para o comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Veríssimo, os shows devem atender requisitos de segurança nas estruturas instaladas na Praça do Barão, para então receberem alvará.

“Até a hora do show temos pessoal disponível para verificar. O que não estiver seguro vamos notificar. A gente não vai poder liberar se não tiver segurança para a população”, explica o comandante-geral.

O delegado-geral da Polícia Civil, Cezar Augusto Vieira, reforçou que a central de flagrantes continua ativa 24h. A instituição terá adicional de aproximadamente 40 servidores disponíveis para atender à necessidade extra da central de flagrantes.

“Teremos a equipes de Inteligência distribuídas de maneira estratégica para fazer levantamentos e investigações”, afirma.

Neste sábado ocorre na Praça do Barão, às 22h, o show do cantor sertanejo Wesley Safadão. Também estão programados shows nacionais nos dias 13, 15, 22 e 30 a cantora Pitty, Fernanda Brum, Aparelhagem SuperPop, e o encerramento com Parangolé no Bloco A Banda, respectivamente.