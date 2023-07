Fórum foi ‘puxão de orelha no Amapá’, diz professora que venceu o câncer duas vezes

Evento teve a presença do Dr. Dráuzio Varella, especialistas em câncer no país e representantes da saúde, legislativo e judiciário do Estado.

Por IAGO FONSECA

O debate trazido a Macapá pelo Fórum Todos Contra o Câncer – Norte e Nordeste, foi um grande “puxão de orelha” no poder público do Amapá, na visão da professora amapaense Maria das Neves Amanajás, de 64 anos. Ela, que venceu a doença duas vezes, estava na 5ª edição do evento, realizada nos 27 e 28 de julho, na sede do Sebrae, no bairro Laguinho.

A programação discutiu as necessidades e possíveis soluções da atenção ao tratamento do câncer, em especial nas populações indígenas e em crianças.

Para a professora, que derrotou a doença duas vezes, em 2015 e 2017, o debate com a presença de médicos especialistas no Amapá nesses dois dias colocou em pauta a gravidade do problema, que a experiência dela conhece bem.

Sobrevivente de câncer de mama, ela teve que buscar tratamento fora do Amapá porque a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), da rede pública do estado, ainda não possui o tratamento de radioterapia.

O tratamento do câncer é o que mais leva pacientes a procurar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (PTFD). No caso da professora Maria Ananajás ter que se afastar da família foi a parte mais dolorosa.

“Fiz as três etapas. Quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Aqui em Macapá, nós temos amigos, temos famílias, temos pessoas que estão sempre com a gente, e isso soma muito para o nosso tratamento. Mas eu precisava sair para me curar”, conta.

O Amapá possui projeção de quase 3 mil novos casos de câncer até 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). O número e as falhas no atendimento foram amplamente debatidos no Fórum.

“Foi um puxão de orelha para todos caírem na realidade. Aqui no meu Amapá vai servir de carapuça para muita gente se conscientizar que a saúde é tudo na vida. Sem saúde nós não somos nada”, pontuou a professora.

As regiões da próstata e mama lideram os casos no Estado. O Brasil tem diagnóstico e tratamento contra as diversas variações da doença. Entretanto, as regiões norte e nordeste são as que possuem mais dificuldade em atender pacientes com estágios avançados.

Em abril, o governo estadual anunciou a construção do Centro de Radioterapia do Amapá, no bairro Infraero II, na Zona Norte de Macapá. A previsão de entrega é para 2024.

Acordos entre estados para reduzir a burocracia da transferência de pacientes oncológicos, especialmente para crianças, foi um dos temas discutidos no fórum. Para a diretora administrativa da ONG Carlos Daniel, Priscila Ferreira, a radioterapia no Amapá ainda é uma proposta de longo prazo, portanto a redução dos trâmites administrativos pode acelerar o tratamento infantil.

“Foi discutido ontem (27) com a responsável pelo Hospital de Belém, para a gente ter essa pactuação direta, para que as crianças saiam de forma mais rápida daqui. (…) Essa é uma alternativa que está a nosso alcance agora, para que as crianças saiam e sejam recebidas no outro estado, diretamente encaminhadas pelo Estado”, conta.

O Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste reúne anualmente cerca de 300 organizações da sociedade civil, associações, sociedades médicas e governamentais. A 5ª edição ocorreu pela primeira vez no Amapá e contou com a presença do Dr. Dráuzio Varella. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e pelo Instituto Roda Viva.

“A nossa maior intenção, além de chamar a atenção da sociedade geral, é também entregar um documento para as autoridades públicas, mostrando o que foi discutido aqui, quais são as possibilidades, as ideias de soluções para melhorar a rede de saúde para os pacientes”, explica a Drª. Catherine Moura, presidente da Abrale e líder do movimento Todos Juntos Contra o Câncer.