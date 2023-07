Furlan altera local de shows do Macapá Verão

Segundo o prefeito, decisão considera curto tempo para adaptações no entorno da Fortaleza de São José de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Podemos), anunciou mudança de local dos shows nacionais que seriam realizados em frente ao Mercado Central e da Fortaleza de São José de Macapá.

Em coletiva na manhã desta quinta-feira (6), o prefeito definiu a Praça do Barão como nova sede dos grandes shows do Macapá Verão. O novo local fica a menos de 1 km do Mercado Central.

Alteração ocorre após recomendação emitida ontem (5) pelo Ministério Público Federal (MPF), a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), que gerencia a Fortaleza de São José e está preocupado com a preservação da fortificação.

O prefeito destacou na coletiva que o Mercado Central foi escolhido como palco dos shows em razão de sua localização e fácil acesso. Por isso, o evento foi planejado para entregar à população shows gratuitos possibilitando a visibilidade e turismo na região central de Macapá. Furlan se demonstrou contrário à recomendação, mas vai atendê-la.

“Já realizamos outros shows de grande porte no entorno do Mercado Central e da Fortaleza, como Thierry, Aline Barros e Joelma, sem nenhum dano à Fortaleza de São José de Macapá”, retrucou.

A prefeitura optou por utilizar a Praça do Barão, delimitada pelas Avenidas FAB e Iracema Carvão Nunes e as Ruas São José e Cândido Mendes, devido ao curto tempo para adequações dos eventos.

A estrutura começou a ser preparada ainda na madrugada desta quinta. Alguns serviços como roçagem, limpeza e pintura de meio fio, no entorno já estão sendo feitos. Um canteiro de obras existente na praça está sendo reduzido para ampliar espaço destinado ao público. E o palco já começou a ser montado. Os trechos de acesso a praça também já estão interditados pela Guarda Municipal.

As datas dos shows permanecem as mesmas. Neste sábado (8) são esperadas cerca de 100 mil pessoas durante o show do Wesley Safadão.

Durante o Macapá Verão, também estão anunciados os shows da cantora Pitty, Fernanda Brum, Aparelhagem SuperPop e Parangolé. Os eventos de menor porte continuarão no Mercado Central.

Com a modificação, as vias do entorno do Mercado Central e Fortaleza de São José já estão liberadas para o fluxo de veículos. A estrutura também começará a ser desmontada.

A expectativa, de acordo com o prefeito, é que os shows nacionais na capital reúnam ao todo 500 mil pessoas. O investimento das apresentações de artistas nacionais soma, aproximadamente, R$ 1 milhão, e mais R$ 1 milhão para os artistas amapaenses.

O comandante geral da Guarda Municipal, Mauro Dias da Silveira, explica que a estrutura técnica de segurança do Macapá Verão foi pensada para proteger estrutura do monumento.

“Com a decisão da mudança de local, tivemos que realocar todo o pessoal, mas damos a certeza que o Macapá Verão continua protegido com segurança e monitoramento dos munícipes”.

A Guarda Municipal reúne nesta quinta-feira com a Polícia Militar do Amapá para definir estratégias de segurança geral do evento.

Com intuito de preservar o patrimônio histórico e a segurança do público, o Iphan indicou durante reunião com o MPF e representantes da prefeitura, que os shows fossem realizados no anfiteatro da Fortaleza, que possui espaço amplo e com menos relevo. A sugestão observou também aspectos de valorização do monumento.