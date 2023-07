Games e outras aventuras digitais agitam ‘verão underground’

Evento aconteceu num shopping da zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Esportes digitais, tatuagens, cosplay e apresentações musicais são parte do Verão Underground, realizado neste sábado em um shopping da Zona Sul de Macapá. O evento faz parte da programação do Macapá Verão e foca na cultura “alternativa”, que foge do regional.

Já pela manhã os competidores do campeonato do jogo Free Fire já se preparavam para a competição. As partidas iniciaram às 13h e vão até às 20h.

Jonivaldo Tïriyó, indígena da região do Tumucumaque no Pará, veio até o Amapá para competir. A sua guilda, Tïriyó E-Sport, é totalmente composta por indígenas, está na ativa há 4 anos e já competiu em mais de três campeonatos.

“Viemos adquirir mais essa experiência de competitividade com outras guildas, e para conhecer mais esse cenário também. A gente espera muito nessa competição, e a gente possa crescer na nossa conhecimento na área competitiva”, conta o líder Jonivaldo.

A premiação é R$ 1 mil para o time que chegar ao primeiro lugar. O segundo e terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 600,00 e R$ 400,00. Durante o evento também ocorrem os campeonatos de Free Fire, FIFA 23 e FOOTBALL 2023 nas categorias Mobile e Console.

Os jogos digitais ainda caminham para a aceitação do público como modalidade esportiva, segundo o representante da Federação Amapaense de Jogos Eletrônicos (Feapee), Delean Gonçalves. Para ele, o período pandêmico foi uma válvula de escape que permitiu aos jovens descobrirem alternativas de esporte, buscando outros meios de entretenimento.

“É gratificante. As pessoas não tratam os esportes digitais como esporte em sí e essa realização traz a proposta de fazer a inclusão social desses jovens, para que esse público não seja esquecido”, explica.

A programação do Macapá Verão 2023 deste sábado no shopping encerram às 22h. No meio da tarde, o “Égua do Festival” conta com apresentações de artistas como AJ e Banda, Yesbanana, Negro de Nós, Mauro Cotta e Pinducos.

O desfile e concurso de cosplayers (onde fãs se fantasiam e performam como seus personagens favoritos), inicia também a tarde com pontos de vendas de produtos da cultura asiática.

O “Verão Ink” contou 16 profissionais tatuadores que realizaram os trabalhos gratuitamente em 192 pessoas inscritas previamente. A partir das 17h, o “Encontro de Bateras” reúne 30 bateristas para apresentar um som diferente ao público.

O “Verão Underground” foi realizado pela segunda vez em Macapá. A programação é uma das últimas realizadas neste mês, no Macapá Verão.

“A gente atende acima de tudo os segmentos considerados ‘fora da caixinha’, que saem dos segmentos tradicionais”, explica o diretor da Fumcult, Olavo Almeida.

O Macapá Verão encerra neste domingo, 30 de julho, com apresentação da Banda Moara, Adail Júnior e o show nacional do Parangolé, durante o percurso do bloco “A Banda”. O percurso será de 7km, iniciando às 13h na sede do bloco, na Avenida Ernestino Borges, no bairro Laguinho, Zona Sul de Macapá.