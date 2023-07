Homem condenado por matar enteado é preso

Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, a polícia o localizou o condenado, no bairro Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Sentenciado a 12 anos de reclusão, Jean Michell de Souza Ferreira, de 35 anos, condenado por matar o enteado, foi opresso nesta sexta-feira (28), pela Polícia Civil do Amapá. Ele estava com a prisão decretada pela Justiça.

A ordem de prisão foi cumprida pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, o crime ocorreu em janeiro de 2018, durante uma festa familiar, no bairro Beirol, na zona sul de Macapá. À época, a vítima, Bruno Clayton Barreto, tinha 18 anos.

Segundo o delegado tudo começou com um desentendimento entre Michell e a sua esposa, mãe de Bruno. O filho tentou interviu para defender a mãe e foi morto, concluiu o inquérito policial.

“Durante uma briga, a vítima, ao ver a sua mãe sendo agredida pelo seu padrasto, interviu. Em seguida, o padrasto pegou uma faca na cozinha e desferiu vários golpes no peito do enteado, o qual foi socorrido, passou por cirurgia, ficou internado, mas faleceu dias depois”, relembrou o delegado.

Apesar da sentença, Michell ainda não havia sido localizado para iniciar o cumprimento da pena. Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, a polícia o localizou, no bairro Muca, na zona sul de Macapá.

O condenado foi encaminhado ao Iapen.

O crime

O crime ocorreu no dia 29 de janeiro 2018, em uma festa familiar no bairro Beirol, na avenida Timbiras. Após ser esfaqueado, Bruno ficou internado no HE por 13 dias até que não resistiu mais.