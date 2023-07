Homem não identificado morre na BR-210

O acidente ocorreu por volta de 1h20, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado por uma carreta na madrugada deste domingo (15), na BR-210. O acidente ocorreu por volta de 1h20, a 17 km de Macapá.

Avisados por viajantes na estrada, equipes da Polícia Rodoviária Federal se deslocaram para o local do incidente e, ao chegarem, constataram que a vítima já se encontrava sem vida.

A Polícia Científica periciou o local do ocorrido a fim de elucidar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame necroscópico.