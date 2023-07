Jornalista e conselheiro de cultura morre em partida de futebol

Aos 51 anos, Roberto Guedes jogava futebol em um campo na zona sul de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Morreu no início da noite desta sexta-feira (7), o jornalista e radialista esportivo Paulo Roberto Guedes dos Santos, 51 anos. Ele sofreu um infarto fulminante durante uma partida de futebol no campo do Sesc Araxá, na zona sul de Macapá.

Ele era presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santana, cidade onde morava, a 17 km de Macapá. Roberto Guedes, como assinava seus trabalhos jornalísticos, tornou-se conhecido pela forte atuação no rádio, sobretudo nos segmentos esportivos e cultural.

Segundo informações de amigos e colegas que jogavam com ele no momento da tragédia, Guedes não teria esboçado qualquer comportamento ou mal-estar antes e durante a partida. Ele simplesmente caiu de maneira abrupta, já inconsciente.

“Estava jogando normalmente por volta dos vinte e cinco minutos de jogo quando caiu. Percebemos que era sério porque ele se debatia bastante. Algumas pessoas iniciaram a massagem cardíaca, mas infelizmente ele não resistiu. Antes do jogo, ele demonstrou qualquer comportamento estranho”, disse Biraga Rocha, que era amigo de Roberto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local para prestar os primeiros socorros cerca de 20 minutos após o primeiro chamado. Colegas, amigos do time e técnicos do Samu tentaram, por cerca de meia hora, a reanimação de Roberto, sendo usado algumas vezes o desfibrilador – sem sucesso. Vídeos e fotos do socorro e tentativas de salvar o jornalista circularam pela internet.

Manifestações de pesar e lamento de familiares, amigos e colegas de profissão tomaram conta das redes sociais do Amapá.

A Prefeitura de Santana, através da gestora em exercício, Isabel Nogueira, decretou luto oficial de 3 dias no município.

O prefeito de Santana, Bala Rocha, que está em viagem, lamentou o ocorrido e se demonstrou sensibilizado pelo falecimento do jornalista. O governador do estado, Clécio Luís, utilizou as redes para manifestar condolências aos familiares e amigos de Roberto Guedes.

“Desejo força a todos os familiares e amigos neste momento de dor e que Deus possa confortar seus corações. Roberto se vai, mas deixa um importante legado de amizade, amor e companheirismo”, escreveu o governador.

O velório está sendo realizado neste sábado (8), na Câmara de Vereadores de Santana. O sepultamento está previsto para o final da tarde, no Cemitério Santa Ana.

Roberto Guedes deixou esposa e uma filha criança.