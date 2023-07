Jovem é executado com 7 tiros na cabeça

Crime ocorreu no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi atacado em via pública e executado com sete tiros na cabeça, no fim da tarde deste sábado, 15, próximo ao canal do Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

O homicídio ocorreu por volta das 18h, na Rua Oswaldo Cruz com a Avenida Dom Pedro I. David Cauã Soares Gama, conhecido como Papagaio, era morador da região e não tinha histórico de crimes.

De acordo com informações colhidas no local do homicídio pela Polícia Civil do Amapá, Cauã havia saído de casa acompanhado de dois vizinhos que o convidaram para empinar pipas.

Minutos depois, familiares receberam a notícia de que ele tinha sido morto nas imediações do canal por dois criminosos desconhecidos que estavam em uma bicicleta laranja.

Em buscas pela região, militares do 4º Batalhão foram informados de que os atiradores conseguiram fugir rumo a uma área de pontes da Avenida Rui Barbosa, mas eles não foram localizados.

O caso segue sob investigação da 1ª DP do município, que agora busca saber a identidade da dupla e a motivação da execução.